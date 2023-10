"Tu sais qui je suis ?" : non, le fils de Bernard Arnault n'a pas été filmé en train de se mettre en colère contre un videur

Et pour cause, l'homme sur la vidéo est un influenceur. Le filigrane visible sur les images renvoie en effet au compte TikTok "theeuropeankid" sur lequel on retrouve la vidéo en question, publiée le 10 octobre et vue près de 20 millions de fois. Derrière ce surnom, on trouve Aris Yeager, un créateur de 23 ans qui propose à son 1,2 million d'abonnés des sketchs dans lesquels il caricature notamment le mode de vie de la jeunesse dorée européenne. Au fil des vidéos, il s'est créé un personnage de gosse de riche, qui se met en colère quand on lui refuse le moindre caprice.

