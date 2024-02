Ces pays les moins visités au monde valent peut-être le détour

L’Organisation mondiale du tourisme a établi le top 10 des destinations mondiales les moins touristiques. Il s'agit souvent de lieux isolés, ce qui rend le voyage difficile d’accès et coûteux. L'archipel polynésien de Tuvalu arrive en première position du classement.

Si vous souhaitez échapper au tourisme de masse et découvrir des destinations uniques et authentiques, l’Organisation mondiale du tourisme (UNTWO) a établi le classement des lieux les moins visités à l’année. Pour fouler les terres de ces îles souvent isolées et difficiles d’accès, il faut faire preuve de beaucoup de patience. Voici le top 10 des destinations qui comptabilisent la plus faible fréquentation touristique.

Tuvalu est le pays le moins visité au monde

Eau transparente, plages désertes et paradisiaques, des routes définies par la végétation… Voici ce qui vous attend si vous mettez les pieds à Tuvalu, état et archipel polynésien de seulement 26 km². À part le snorkeling, la pêche et la farniente, il n’y a pas mille activités possibles, mais on part en vacances pour se reposer, non ? En 2021, 11 204 personnes vivaient sur cette île considérée comme le quatrième pays le plus petit au monde après le Vatican, Monaco et Nauru. Pour s’y rendre depuis Paris, il faut prendre plusieurs avions, pour une durée totale d’environ 31 heures de vol. Un aller-retour pour Tuvalu coûte aux alentours de 3 500 euros.

Les îles Marshall, Niue, Kiribati… Quelles sont les autres destinations les moins touristiques ?

D’après la liste établie par l'UNTWO, les îles Marshall sont également peu en proie aux visiteurs et arrivent en deuxième position des destinations les moins touristiques au monde. Il s’agit d’un état de Micronésie, en Océanie, d’une superficie de 181 km². Là encore, les difficultés d’accès et le prix du billet aller-retour préservent ce lieu du tourisme de masse : 6 100 voyageurs parviennent tout de même à s’y rendre chaque année. Ils sont plutôt courageux puisque depuis Paris, on compte pas moins de 59 heures d’avion.

En troisième position, on trouve Niue, pays insulaire de l'océan Pacifique sud, en Polynésie occidentale, sur lequel ne vivent pas plus de 1620 âmes. Chaque année, 10 200 explorateurs décident de partir à la découverte de ce magnifique lieu en passant par la Nouvelle-Zélande. En effet, Air New Zealand est la seule compagnie au monde à desservir Niue depuis Auckland.

Kiribati (12 000 visiteurs par an), en quatrième place du top, est une république insulaire dans le Pacifique central qui comprend 33 atolls et îles qui s'étendent le long de l'équateur. Les amateurs de sable fin, de pêche et de connexion avec la nature ne peuvent qu’être captivés par ce lieu, à l’instar des 18 000 personnes qui se rendent en Micronésie, petit état fédéral insulaire situé au sud-ouest de l'océan Pacifique nord de 701,9 km². Le reste du classement est complété par Montserrat (19 300), les îles Salomon (29 000), Sao Tomé et Principe (34 900), les Comores (45 000) et Guinée-Bissau (52 000).