"Je suis épuisée" : victimes de harcèlement sexuel en ligne, des streameuses de Twitch dénoncent un enfer quotidien

"Plus je montre de peau, plus je perds de la santé mentale". C'est dans un long témoignage publié lundi sur le réseau social Twitter que Maghla, l'une des streameuses les plus suivies de France avec 700.000 abonnés sur Twitch, a dénoncé l'incessante sexualisation qu'elle subit, l'obligeant à enfiler des vêtements couvrants la plupart du temps avant de commencer un live. Mettant en lumière l'enfer quotidien des joueuses de jeux vidéo qui, comme elles, partagent et commentent leurs parties en direct sur internet, sa prise de parole a fait écho chez plusieurs de ses consœurs, qui ont dénoncé les cyberviolences sexistes et sexuelles qu'elles subissent depuis des années sur les réseaux.

"Fatiguée", "épuisée", Maghla a détaillé lundi soir dans une série de messages le harcèlement sexuel auquel elle est confrontée chaque jour, sur Twitch mais aussi sur de multiples autres plateformes. Au quotidien, difficile de modérer ses lives à cause de commentaires déplacés d'internautes, "quand t’as le malheur d’avoir un décolleté ou parfois juste les épaules et bras visibles", obligeant la vidéaste à les bannir "parfois par dizaine". Sans compter des messages insultants, menaces, photos intimes non sollicitées, photomontages sur des corps d'actrices porno, scénarios sexuels autour de sa personne sur des forums...