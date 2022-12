Pourquoi les sondages sur Twitter ne valent rien ?

Résultat : la participation n'est pas celle d'une démocratie fonctionnelle. Bien que 17,5 millions de votes représentent un score honorable, cela ne correspond qu'à 8% des 217 millions d'utilisateurs quotidiens inscrits et actifs sur Twitter fin 2021. "Dans une démocratie, en dessous d'un tel seuil, un procès en légitimité est fait", rappelle le sondeur.

On a donc un échantillon d'une qualité trop mauvaise pour être qualifié de "sondage" et une proportion d'électeurs trop petite pour s'apparenter à un "référendum". Ces consultations sur Twitter ne nous apprennent dès lors "pas grand-chose". Et ne donnent aucun crédit démocratique à cette plateforme.