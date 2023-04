Uber : dentier, bas résille, alliance, cagette d'huîtres... Ces objets insolites égarés à bord des véhicules

Pour ceux qui se demandent dans quelles villes les passagers sont-ils les plus têtes en l’air, c’est Toulon (Var) qui arrive en pole position, suivi d’Avignon (Vaucluse), et Nancy. Bordeaux et Lyon suivent. Quant à la ville de Paris, elle n’arrive qu’en onzième position dans ce classement. Lille, Marseille et Montpellier font office, à cet égard, de bons élèves. Enfin, sans surprise là encore, c’est le week-end (samedi et dimanche) et le lendemain des fêtes étudiantes (vendredi) où la majeure partie des objets sont réclamés, entre 9H et 11H, le plus souvent, selon l’entreprise.