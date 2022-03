VTC : l'intersyndicale appelle à deux jours de grève dans six villes de France

Les chauffeurs VTC sont appelés à faire grève. À l'initiative de Intersyndicale nationale VTC (INV), les 38.000 chauffeurs français sont invités à participer à une "mobilisation générale" ce lundi 28 mars et ce mardi 29 mars, dans six villes de France : Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse et Nantes. Dans la capitale, ils mèneront une manifestation à deux endroits différents, place de Nation (XIe) lundi et place Vauban (VIIe) mardi.