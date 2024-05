Un agriculteur se suicide-t-il tous les deux jours en France ?

Dans la lignée de la crise agricole déclenchée en janvier et en pleine campagne des européennes, Marine Le Pen a évoqué le suicide des paysans. Un agriculteur met fin à ses jours tous les deux jours en France, a-t-elle assuré. Si nous manquons de chiffres récents relatifs à ce phénomène, les dernières études suggèrent que la fréquence des suicides chez les agriculteurs se révèle supérieure.

Apportant son soutien à Jordan Bardella dans le cadre de la campagne du RN aux élections européennes, Marine Le Pen a évoqué ces derniers jours les souffrances du monde paysan. "Dois-je rappeler qu’un agriculteur se suicide tous les deux jours", a-t-elle interrogé sur le réseau social X, partageant son indignation face à des "drames" qui "ne semblent pas émouvoir une Commission européenne sans cœur".

Les chiffres sont rares et plutôt anciens

L'estimation de l'ancienne candidate à la présidentielle est partagée par plusieurs sources distinctes. On note par exemple qu'elle est reprise dans un rapport d'information du Sénat qui remonte à 2021. Il est généralement fait référence à deux travaux lorsque cette question est étudiée : une étude de Santé Publique France tout d'abord, dévoilée en 2016 et qui portait sur les années 2010 et 2011. Quelque 300 suicides d'agriculteurs étaient alors rapportés sur cette période, soit environ un tous les deux jours.

Les données le plus récentes proviennent de leur côté de la MSA, la Mutualité sociale agricole. Son service statistique, interrogé par TF1info en 2020, expliquait que pour recenser les suicides dans le monde agricole, il s'appuyait par des jeux de données mis à disposition par l'Inserm. Problème : les dernières séries en date se révèlent anciennes. Elles remontent à 2016, il y a presque 10 ans.

Cette année-là, ce sont quelque 529 agriculteurs qui se sont donnés la mort, légèrement moins qu'en 2015 où ils étaient 604. Ces données, relatives à la fois aux chefs d'exploitation et aux salariés agricoles, sont les dernières ayant été dévoilées publiquement. Elles permettent d'observer qu'au sein de cette profession, on déplore environ 1,5 chaque jour, soit davantage que la proportion d'un tous les deux jours évoquée par Marine Le Pen.

Un risque de sous-estimation

La MSA reconnaissait il y a quelques années auprès de TF1info qu'une partie des suicides pouvaient échapper à ses décomptes. En effet, une partie des agriculteurs se trouvent hors de ses radars. Il s'agit des personnes "n’ayant eu aucun soin de santé au cours des deux dernières années (aucune visite médicale, aucune analyse biologique, aucun vaccin, aucun soin infirmier ou kiné, aucune consommation de médicaments, etc.)".

Notons que dans des travaux plus récents, la MSA a de nouveau abordé la question de la mortalité liée aux suicides chez les agriculteurs. Via son rapport 2024 sur les charges et les produits, elle souligne qu'en 2020 "les consommants de soins du régime agricole de 15 à 64 ans ont un risque de mortalité par suicide supérieur de 30,9% à celui des assurés tous régimes". Lorsque l'on se focalise sur les seuls exploitants, le risque est encore supérieur : de l'ordre de "77,3%".

Dans le rapport sénatorial évoqué plus haut, les auteurs ont souligné que les suicides des agriculteurs présentent des origines "multifactorielles". S'il serait réducteur d'attribuer ces gestes individuels à des motifs uniques, "la question du revenu agricole" apparaît souvent centrale. Elle se révèle ainsi "abordée dans l'immense majorité des cas". Une précarité qui fut notamment l'un des moteurs de la crise agricole de ce début d'année, nombre d'exploitants ayant manifesté pour réclamer une juste rémunération liée à leur travail.

