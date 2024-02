Un agriculteur sur deux va-t-il partir à la retraite d'ici à dix ans ?

Alors que commence le Salon de l'Agriculture, les députés du RN s'inquiètent de l'avenir du monde agricole français. Élu en Gironde, Grégoire de Fournas met en garde : d'ici à dix ans, assure-t-il, "un exploitant agricole sur deux partira à la retraite". Les statistiques fournies par l'Insee tendent à confirmer ce constat et illustrent le vieillissement de cette profession.

Le mouvement de colère des paysans, qui culmine avec le Salon de l'agriculture, organisé à partir de ce week-end, a mis en lumière les difficultés majeures rencontrées dans les exploitations françaises. Des céréaliers, éleveurs, maraîchers et autres apiculteurs que les députés du Rassemblement national assurent de leur soutien. L'élu de la Gironde Grégoire de Fournas, lui-même viticulteur, a évoqué l'avenir de l'agriculture et les transformations qu'elle va subir. Un renouvellement accentué par des facteurs démographiques : "D'ici à 10 ans, un exploitant agricole sur deux partira à la retraite", assure-t-il.

Un vieillissement croissant des agriculteurs français

En 2022, la Mutualité sociale agricole (MSA) confirmait au JDD la véracité de ce chiffre, alors avancé par Jean-Luc Mélenchon. "48% des chefs d’exploitation ont aujourd’hui 52 ans", notait l'institution, rappelant ainsi que "dans dix ans, 48% des chefs d’exploitation auront atteint l’âge légal de départ à la retraite." La MSA se basait sur les règles en vigueur à l'époque, à savoir un âge légal de départ à la retraite de 62 ans. Elle notait toutefois que l'âge moyen de départ des non-salariés agricoles était supérieur et atteignait 63,24 ans.

Les dernières données de l'Insee et de l'Agreste, l'organe statistique du ministère de l'Agriculture, remontent à 2020. Dans l'attente des nouveaux chiffres (issus du récent recensement agricole d'octobre 2023), nous disposons d'une répartition par tranche des agriculteurs français. Sur un total d'un peu plus de 496.000 exploitants, on comptait ainsi en 2020 quelque 290.000 d'entre eux âgés de 50 ans et plus (soit 58%). Les plus de 55 ans, de leur côté, étaient 215.000 (soit 43%).

Depuis 4 ans, une partie de ces agriculteurs sont partis en retraite, dans un contexte où l'âge légal de départ vient, de surcroît, d'être repoussé à 64 ans. Le gouvernement est le premier à observer un vieillissement de cette profession, et explique dans sa communication que "d'ici à 2030, la moitié de nos agriculteurs devraient partir à la retraite". Les chiffres avancés par Grégoire de Fournas font ainsi l'objet d'un large consensus.

Afin de répondre à cette problématique, un "pacte d’orientation pour le renouvellement des générations en agriculture" a été présenté mi-décembre. Ce dernier présente deux objectifs majeurs : assurer un renouvellement des générations, ainsi qu'apporter des réponses aux enjeux climatiques actuels et futurs. Pas moins de 35 mesures ont été dévoilées, parmi lesquelles la "création d’un parcours d’accompagnement à la transmission et d’une incitation à la transmission". Ce pacte devrait se traduire concrètement par une "loi en faveur du renouvellement des générations en agriculture", présentée au cours de l'actuel quinquennat.

