Un vol Air France frôle le crash à Roissy : la responsabilité des pilotes pointée par l'enquête

Le crash avait été évité de justesse. Le 5 avril dernier, le vol AF011, reliant New York à Paris, était en approche finale de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, lorsque les commandes de l'appareil, virant à gauche, n'avaient plus répondu aux pilotes. En phase d'atterrissage, le Boeing 777 avait dû redécoller, après une remise de gaz à 370 mètres de la piste, provoquant un certain stress chez les 177 passagers et 15 membres d'équipage à bord. "L'équipage a maîtrisé la situation et atterri normalement après une seconde approche", avait communiqué la compagnie aérienne, saluant le sang froid et la maîtrise des pilotes.

Trois semaines après "l'incident grave", dont il s'est saisi, le Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA) a diffusé, mercredi 27 avril, les premières conclusions de ses investigations. L'analyse minutieuse des boîtes noires, contenant l'enregistrement des données du vol (FDR) et des conversations dans le cockpit (CVR), semble écarter tout problème technique. "Aucune alarme de dysfonctionnement n'a été déclenchée lors de l'événement. Aucune anomalie n'a été constatée sur l'avion", indique le BEA.