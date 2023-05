Un bénéficiaire du RSA peut-il gagner davantage "en restant chez lui" qu'un salarié au Smic ?

Finalement, dans la totalité des cas de figure, le RSA reste largement en deçà du Smic. Et quid d'une situation dans laquelle on ajouterait les aides personnelles en location (APL) ? Ciblées sur les ménages les plus modestes, ces allocations sont en effet rarement perçues par les foyers au Smic. "Le niveau de ressources au-dessus duquel l'aide devient nulle est au voisinage du Smic pour une personne seule, et de moins de deux Smic pour un ménage avec deux enfants", précise en effet le dernier baromètre sur l'aide au logement. Reste que, même en ajoutant cette somme, travailler permet de gagner plus. Avec une moyenne d'aide au logement de 204 euros en 2022, toujours d'après la même source, celle-ci ne permet pas d'effacer la différence entre les deux revenus.

En fait, dans tous les scénarios possibles, le RSA ne rapporte jamais plus que le Smic. Et le niveau de vie reste toujours supérieur pour un travailleur, selon la Drees. Dans son dernier panorama annuel, la direction chargée de l'évaluation et des statistiques au sein du ministère de l'Économie a en effet évalué le niveau de vie de chaque ménage, en fonction de la configuration familiale. Ses résultats sont repris dans le tableau ci-dessous.