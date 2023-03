Un "bon salon" de l'Agriculture mais pas de record battu

Un succès mais pas un record. Le Salon de l'agriculture ferme ses portes dimanche, après neuf jours qui ont mis le monde agricole sur le devant de la scène et vu affluer des centaines de milliers de visiteurs Porte de Versailles à Paris.

Au total, 615.204 visiteurs, 40.000 professionnels et délégations françaises et internationales - et 3500 journalistes accrédités - sont venus découvrir la diversité de la ferme France dans une ambiance bon enfant. Un "bon salon" pour son président Jean-Luc Poulain, qui renoue "avec l'affluence des éditions d'avant le Covid", sans toutefois battre le record de 2014 (plus de 700.000 visiteurs).