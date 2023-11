Un chat m'a mordu : que dois-je faire ?

Le chat peut mordre son maître par jeu ou s'il se sent agressé. Le félin peut transmettre de nombreuses maladies plus ou moins graves. Une morsure de chat ne doit donc pas être prise à la légère.

Lors d'une session de jeu animée, il arrive que votre chat s'emballe et plante ses crocs dans votre bras ou votre mollet. Si vous approchez un félin inconnu et qu'il se sent en danger, il peut également vous mordre. Ne voyez aucune méchanceté dans ces gestes, mais les conséquences peuvent toutefois être graves pour votre santé. On fait le point sur les risques et la conduite à tenir en cas de morsure de chat.

Pourquoi prendre la morsure d'un chat au sérieux ?

Selon l’Assurance Maladie, des centaines de milliers de morsures d'animaux domestiques sont recensées chaque année en France, dont environ 10 à 20 % par des chats. Ce nombre significatif ne tient compte que des morsures qui ont donné lieu à une consultation médicale. En effet, la morsure des chats est souvent considérée comme anodine. Tous les propriétaires de félins sont tôt ou tard mordillés par leur animal de compagnie et peu s'en inquiètent. Pourtant, elle ne doit pas être sous-estimée, car la salive du chat, même d'appartement, contient de nombreuses bactéries. N'oublions pas qu'il a pour habitude de faire toute sa toilette quotidienne avec sa langue et ses dents !

Parmi les maladies potentiellement provoquées par une morsure de chat, la rage, le tétanos, la pasteurellose et la sporotrichose sont les plus connues, mais elles restent rares. Au-delà, l'infection bactérienne générée par l'entrée d'agents pathogènes sous le derme peut entraîner des complications jusqu'à la septicémie. En outre, les crocs des chats sont très effilés. Ils peuvent s'enfoncer profondément sous la peau et endommager un vaisseau sanguin, un tendon ou un nerf, sans que la blessure soit vraiment remarquable en surface.

Que faire après une morsure de chat ?

Si vous le pouvez, une consultation médicale immédiate est fortement recommandée, surtout si vous êtes immunodéprimé ou diabétique. En effet, le médecin pourra nettoyer la plaie et vous prescrire un antibiotique préventif afin de détruire les germes avant qu'ils ne prolifèrent dans votre organisme. Sinon, nettoyez abondamment la plaie à l'eau savonneuse et retirez les corps étrangers (saletés, poils…) puis rincez et séchez. Ensuite, appliquez un antiseptique et un pansement stérile. Il faudra désinfecter et surveiller la plaie pendant plusieurs jours pour réagir rapidement en cas d'infection. Les principaux symptômes d'alerte sont un gonflement autour de la blessure avec rougeur, sensation de chaleur et/ou écoulement de pus, une douleur vive au moindre contact ou, au contraire, une perte de sensation de la zone, voire une perte de mobilité, de la fièvre. Un ou plusieurs de ces symptômes nécessitent une consultation d'urgence, car ils signifient que l'infection bactérienne s'aggrave.

Le chat peut-il me transmettre la rage ou le tétanos ?

Oui, même si en raison de notre parcours vaccinal et de la rareté du virus de la rage en France, ces risques sont limités. Si vous connaissez le chat qui vous a mordu et si celui-ci est vacciné contre la rage, il n'y a aucun risque. En revanche, un chat inconnu peut être porteur. Le médecin décide alors d'enclencher ou non un processus de traitement et de vaccination antirabique.

Pour le tétanos, vous êtes protégé si vous êtes à jour de vos vaccins. Ici encore, le médecin vérifiera votre carnet de santé afin de s'en assurer. Le cas échéant, il peut procéder à une injection d'immunoglobulines tétaniques pour prévenir tout risque de développement de cette maladie grave.