Un chat peut-il se montrer jaloux ?

Contrairement aux idées reçues, le chat est un animal très affectueux et proche de ses maîtres. Il est donc tentant de lui prêter toute une variété de sentiments humains, dont la jalousie. Pourtant, aucune étude scientifique n'a démontré à ce jour que le félin peut être jaloux comme un humain.

Votre chat regarde votre nouveau partenaire, bébé ou animal de compagnie d'un mauvais œil ? Il semble ressentir de la jalousie, mais n'est-ce pas une transposition de nos sentiments humains, une anthropomorphisation de notre compagnon à quatre pattes ? Nous faisons le point sur la jalousie du chat et les solutions pour apaiser le félin.

Pourquoi est-il difficile d'affirmer qu'un chat est jaloux ?

Il y a encore quelques décennies, le chat était un simple auxiliaire de ferme employé pour chasser les nuisibles et n'était pas vraiment le bienvenu dans nos salons. Lorsqu'il y est entré pour devenir rapidement l'animal de compagnie à quatre pattes le plus représenté en France, on s'est rendu compte qu'il n'était pas si indépendant et qu'il appréciait fortement nos marques d'affection. Et aujourd'hui, on connaît tous un propriétaire de chat qui le considère comme un vrai membre de la famille et lui prête tous les sentiments humains, les bons comme les mauvais. Parmi eux, la jalousie figure en bonne place, car le félin possède une grande capacité d'expression faciale et on imagine volontiers qu'il est jaloux lorsqu'il regarde de travers celui ou celle qu'il considère comme un intrus sur son territoire. Pourtant, est-ce réellement de la jalousie, au sens de sentiment complexe à l'encontre d'un rival potentiel qui met notre statut privilégié en danger ? Une étude publiée en 2020 par la revue scientifique Pet Behaviour Science remet en question ce raccourci anthropomorphique. Le chat n'est pas vraiment jaloux lorsqu'il est curieux face à l'objet d'attention de son propriétaire, car il ne montre pas d'émotion négative ni de tentative de les séparer comme pourrait le faire un enfant ou un chien.

Comment apaiser un chat "jaloux" ?

Même si le chat ne tente pas tout pour s'immiscer entre vous et le "rival", il peut tout de même ressentir du stress et de l'inconfort face à ce bouleversement de ses habitudes. En effet, il ne faut pas oublier que la routine fait partie de l'équilibre émotionnel du félin et qu'une modification de son environnement, même minime, peut avoir des conséquences néfastes (troubles du comportement, fugue, agressivité…). L'arrivée d'un nouveau partenaire, d'un bébé ou d'un autre animal de compagnie est un changement important pour lui. Il faut donc savoir l'accompagner en faisant des présentations dans les règles. Sans brusquer votre chat ni le contraindre, présentez-lui calmement le nouveau venu, laissez-le venir le sentir et déposer ses phéromones d'identification apaisantes s'il le souhaite. Au fil des jours, votre félin prendra l'habitude de sa présence et l'acceptera, à condition que vous ne changiez pas de comportement avec lui. Il est essentiel de poursuivre les habitudes et de continuer de lui consacrer du temps pour les caresses, les jeux, les repas... Si le conflit persiste ou s'envenime, en revanche, vous pouvez en discuter avec votre vétérinaire et, peut-être, diffuser des phéromones synthétiques afin de l'apaiser.