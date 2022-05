Un "crédit social" à la chinoise va-t-il être instauré dans la ville italienne de Bologne ?

Pour la municipalité, il s'agit aussi de promouvoir auprès de la population certains services qui lui sont dédiés. Utiliser son "pass culture" fera ainsi partie des actions valorisées. Pour autant, à l'instar des réactions observées en France, on a constaté en Italie de nombreuses critiques du dispositif, ainsi que les mêmes comparaisons avec le crédit social expérimenté en Chine. "Qui décide si un citoyen est bon ou non ? Selon quels critères ? Nous avons très peur qu'un citoyen ne soit considéré comme bon que s'il fait ce que souhaite l'administration. Des citoyens de série A et de série B seraient créés, ce serait une véritable discrimination", s'est exclamé un élu local, cité par la presse.

"Qui n'a jamais pris d'amende ? Faut-il être considéré comme un mauvais citoyen pour cela ?", a renchéri un ancien député. Nombreux sont ceux qui voient dans cette nouvelle initiative la porte ouverte à une généralisation des contrôles et à un renforcement de mesures liberticides visant les populations. La question de la collecte et de l'utilisation des données personnelles se retrouve également sur la table, un tel outil nécessitant de récupérer des informations en quantité non négligeable sur les agissements des citoyens.

Quoi qu'il en soit, la comparaison avec le crédit social conçu par le Parti communiste chinois se révèle pour l'heure assez largement exagéré. Pékin n'a en effet pas cherché à mettre en avant les comportements vertueux, mais plutôt à faire appliquer sur son territoire des règles et lois trop souvent ignorées ou contournées par les populations. Si bien que le dispositif "fait passer les devoirs avant les droits", comme le résume Le Monde. Si, en Italie, des actions positives permettent l'octroi de récompenses, le crédit social chinois s'est quant à lui surtout fait connaître pour les sanctions qui attendent les citoyens récalcitrants. Accès à des établissements scolaires prestigieux refusés, prêts bancaires plus difficilement accordés font partie des risques encourus. Sans parler du transfert des profils aux employeurs, induisant de possibles discriminations à l'embauche.