"Un desserrement à marche forcée" : l'inquiétude des associations sur le transfert de sans-abri en dehors de Paris

Le gouvernement a justifié cette solution au vu de la baisse du nombre d’hôtels prêts à héberger les personnes sans abri, constatez-vous effectivement une baisse du nombre de places d’hébergement d’urgence ?

Oui en tout cas, il y a des hôtels qui ferment en Île-de-France. On parle de plusieurs milliers de places en moins dès aujourd’hui et dans les semaines et les mois qui viennent. En revanche, ce n'est pas parce qu’on supprime des places en Île-de-France qu’on en créée ailleurs par magie. Donc pour que le dispositif du gouvernement fonctionne, une des conditions, au-delà du respect de la volonté des personnes, c’est de créer des places supplémentaires ailleurs.

Il y a déjà des demandes non pourvues par milliers, donc si on veut trouver des solutions pour ces personnes où que ce soit, il faut créer des places. On ne peut pas faire déménager les gens sans place supplémentaire. Aujourd’hui, les conditions d’accueil ne semblent pas réunies pour que tout se passe bien. Ce qui est créé pour l’instant, ce sont les places dans les sas, mais qui sont des places pour trois semaines seulement.