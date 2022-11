Un enfant tué par un de ses parents tous les cinq jours en France, s'alarme l'Unicef

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance s’alarme des conséquences de ces maltraitances, avec une part d’hospitalisations d’enfants suite à des violences qui a augmenté de 50% entre 2017 et 2020. "Les systèmes de signalement existent, mais manquent de moyens. On n’arrive pas à repérer les signaux faibles, les situations s’enkystent", regrette Adeline Hazan, présidente du comité française d’Unicef France, dans le quotidien du dimanche. Comme le rappelle le gouvernement, "la non-dénonciation d'une situation de maltraitance dont on a connaissance peut être punie de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende".