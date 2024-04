Un épouvantail dans son jardin : une technique super simple pour faire fuir les oiseaux

L'épouvantail est une technique simple à mettre en place pour empêcher les oiseaux de s'approcher trop près des arbres fruitiers. Ce personnage est facile à créer et peut apporter une note décorative au jardin. Pour éviter que les volatiles comprennent la supercherie, il est recommandé de le déplacer régulièrement.

Voici venu le temps des premiers bourgeons. Vos arbres et arbustes ne vont pas tarder à donner de magnifiques fruits et vous n'attendez qu'une chose : pouvoir les déguster. Sachez que vous n'êtes pas les seuls. Les oiseaux, aussi, attendent patiemment le moment pour se jeter sur vos récoltes et s'en délecter. Pour éviter qu'ils ne se servent les premiers, l'épouvantail reste une solution de choix. Utilisée depuis des siècles, cette technique permet de les éloigner sans leur faire de mal. Voici comment fabriquer votre propre personnage à placer dans votre potager ou dans votre verger.

La fabrication d'un épouvantail DIY

Vous allez avoir besoin de deux tasseaux de bois ou de branches assez larges. L'un des deux doit être d'une hauteur de 1,50 mètre minimum. Commencez par fixer le petit tronçon sur le plus grand, en croix, à un tiers de la hauteur du plus grand. C'est ainsi que vous façonnez le corps de votre personnage. Il ne vous reste plus qu'à habiller votre épouvantail, en utilisant, par exemple, des vêtements usés. Ici, n'hésitez pas à styliser votre personnage et à laisser parler votre créativité et votre inventivité. Après tout, il peut aussi apporter une touche déco au jardin.

N'oubliez pas de garnir et de rembourrer les vêtements avec de la paille, des copeaux ou des vieux chiffons. En revanche, on oublie les matériaux qui ne peuvent pas supporter la pluie et autres intempéries. Pour que le tout tienne en place, on fixe la taille et les extrémités avec une ficelle en veillant à laisser dépasser un peu de paille au niveau de la main. Pour la tête, vous pouvez placer un ballon crevé, un sac en toile rembourré ou un pot de fleurs retourné sur le haut du tasseau.

Où placer l'épouvantail ?

L'idéal est de l'installer dans un lieu où les courants d'air sont fréquents, au centre du jardin. Pourquoi ? Parce que l'épouvantail a pour but de faire peur aux oiseaux et doit donner l'impression qu'il est mouvement, qu'il mime une action. Or, s'il est statique, il ne pourra guère effrayer les gourmands volatiles. Pour plus d'efficacité, n'hésitez pas à accrocher des vieux CDs, voire des canettes sous les bras de votre épouvantail. Avec le vent, le reflet et le bruit feront fuir les oiseaux. Il est recommandé de le changer régulièrement de place, car ces petites bêtes sont intelligentes. Si l'épouvantail reste trop longtemps au même endroit dans une parfaite immobilité, ils comprendront la fourberie.

Enfin, n'oubliez pas d'entretenir votre personnage. Ce dernier restant en permanence dehors, il n'est pas à protéger contre l'usure du temps, du vent et de la pluie. Vérifiez qu'il n'est pas abîmé, que la structure tient toujours et qu'aucun animal n'est venu se loger à l'intérieur de la garniture !