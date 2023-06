Un étranger débouté d'une demande d'asile touche-t-il une allocation mensuelle ?

Le profil de l'assaillant qui a sévi à Annecy a suscité nombre de réactions politiques, dont certaines aboutissant à une remise en cause du droit d'asile tel qu'il est aujourd'hui observé et appliqué. Le député et porte-parole du RN, Julien Odoul, a estimé lors d'une interview à France Info que "le droit d’asile est devenu une filière d’immigration massive et anarchique", nécessitant à ses yeux une refonte. Et l'élu d'expliquer via un tweet qu'il est "intolérable que les déboutés restent chez nous tout en percevant une allocation mensuelle". Une affirmation fausse.