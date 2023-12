Un Français sur cinq est parti en voyage pour cette raison typiquement française

Les touristes sont nombreux à vouloir surprendre leur palais durant leurs vacances à l’étranger. La nourriture est le troisième facteur déterminant des Français lorsqu’ils choisissent une destination de voyage. Le Japon serait la destination gastronomique tendance de 2024.

Les Français et la nourriture, c’est une belle histoire d’amour. L’Hexagone est connu dans le monde entier pour sa culture culinaire mais aussi pour abriter des chefs et des recettes d’exception. C’est la raison pour laquelle nous sommes nombreux à faire de la gastronomie locale un critère de choix lorsque nous partons en vacances ! Comme le révèle une étude réalisée par OnePoll et Skyscanner sur un échantillon de 1000 personnes, un Français sur cinq a choisi sa destination 2023 en fonction de la cuisine à découvrir sur place.

La cuisine locale, un critère phare lors du choix d’un voyage

Selon les résultats de l’étude, 51 % des Français considèrent la nourriture comme le troisième critère le plus important lors du choix d’une destination. Il faut dire que la gastronomie locale fait partie de la culture. La preuve, les étrangers sont toujours surpris et parfois choqués de voir que des escargots ou des cuisses de grenouille peuvent être proposés à des tables françaises ! De la même façon, nous voulons nous imprégner des saveurs et des traditions du pays que l’on visite. Plus d’un Français sur deux considèrent la découverte de la cuisine locale comme leur activité favorite au cours d’un voyage, c’est dire ! Ils sont même 20 % à avoir réservé un séjour uniquement pour y tester un restaurant en particulier.

Quelles sont les villes prisées par les Français pour leur nourriture en 2024 ?

Sur la base des recherches au départ de la France entre août 2022 et août 2023 par rapport à la même période en 2021/22, Skyscanner constate que l’intérêt des Français pour Osaka, ville du sud-est du Japon, est grandissant ! Les recherches ont augmenté de 276 % par rapport à l’année dernière. Moins chère que Tokyo, qui se trouve en deuxième position avec une hausse des recherches de 275 %, elle est devenue la base de la cuisine japonaise.

Dans son rapport sur les tendances de voyages en 2023, Expedia.fr a dressé la liste des 10 festivals culinaires les plus gourmands dans le monde. Entre le Festival du homard de Shediac à Nouveau Brunswick (Canada) mettant à l’honneur le homard, et le London Wing Fest, où plus de 50 combinaisons d’ailes de poulet seront proposées, les Français ne sauront plus où donner de la tête en juillet 2024 !

Quels sont les autres critères déterminants dans le choix d’une destination ?

Hormis la nourriture, les sondés sont 59 % à considérer la météo comme le critère numéro un du choix d’une destination. Il est vrai que si l’on souhaite bronzer un peu durant la période hivernale française, on évitera de partir durant la saison des moissons d’un pays. Il suffit de faire une simple recherche internet sur l’endroit envisagé, et de découvrir si le nombre de jours de pluie potentiels vous freine, ou pas. En deuxième facteur, 57 % des Français ont répondu la culture ! C’est en découvrant les danses, les coutumes, les façons de vivre et de penser des locaux que l’on a vraiment le sentiment d’avoir “voyagé”.