Un incendie pour créer des pénuries ? Quand le marché de Rungis devient la cible des complotistes

Celle-ci a pris forme sur Twitter et Facebook, à partir de la vidéo postée par le journaliste indépendant Clément Lanot. Et a été vite partagée par des comptes anonymes, mais très suivis. "Un entrepôt de fruits et légumes de 7000 m2 en feu à Rungis. Ne soyez pas complotistes, ce n’est pas pour encourager les pénuries alimentaires !", a par exemple commenté un compte Twitter à plus de 60.000 abonnés. Parmi les plus de 40.000 tweets publiés en 24 heures, on pouvait lire de nombreux messages conspirationnistes de cet acabit : "Incendie massif dans le plus grand entrepôt alimentaire de Paris, le Rungis International, qui contient des fruits de mer, des viandes, des fruits, des légumes et des produits laitiers pour la distribution en France et dans le monde. Pas de coïncidences !".