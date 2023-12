Un jardin d'hiver : un espace cocooning pour ses plantes (et pour soi)

Longtemps considéré comme désuet, le jardin d'hiver retrouve ses lettres de noblesse. Installé dans une véranda et accolé à la maison, il s'agit d'une pièce dans laquelle règne le végétal. C'est aussi un espace de vie propice à la relaxation.

"Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver", chante Henri Salvador. Cet espace change au fil des saisons. C'est une pièce vitrée dans laquelle on dispose les plantes les plus frileuses qui ne supportent pas le froid. Dans ce coin de paradis, situé à la fois dedans et dehors, on crée ainsi un espace dans lequel on peut continuer à jardiner, mais aussi, un coin détente végétalisé.

Qu'est-ce qu'un jardin d'hiver ?

C'est une pièce vitrée dédiée à la protection des plantes qui craignent le froid. Cette pièce a besoin d'être exposée à la lumière du soleil. Pourquoi ? Parce que la lumière est nécessaire pour les végétaux afin de croître en bonne santé. La lumière va également permettre de chauffer le jardin d'hiver de manière naturelle. Il est souvent aménagé dans une véranda, mais aussi dans une serre ou un patio couvert. Dans tous les cas, la présence d'une baie vitrée ou d'une grande fenêtre est essentielle.

Où installer un jardin d'hiver ?

L'emplacement et l'exposition sont primordiaux quand on aménage ce type d'installation. Idéalement, le jardin d'hiver est accolé à la maison et orienté de manière intermédiaire, c’est-à-dire au sud-est ou au sud-ouest, afin de bénéficier d'un bon taux d'ensoleillement. De plus, il est préférable de ne pas avoir d'arbres à proximité, car ils pourraient bloquer la lumière.

Quelles plantes dans son jardin d'hiver ?

En priorité, on place les plantes qui craignent le froid et le gel. Vous pouvez aussi disposer les végétaux qui apprécient particulièrement l'exposition en plein soleil, tels que les bégonias, les roses, les fleurs de lune ou encore les mimosas. On peut également installer des fleurs d'hiver comme les orchidées ou les jacinthes, mais aussi le jasmin d'hiver. Ces plantes ont la particularité de fleurir pendant la saison froide. Elles apportent de la délicatesse et une atmosphère onirique au jardin d'hiver.

Comment y créer un espace de détente ?

Parce qu'il peut être un havre de paix et un espace de repos et de cocooning, on peut y installer des fauteuils, poufs, tables et autres mobiliers de jardin. Pour qu'il soit un espace de vie qui vous ressemble, vous devez soigner sa décoration. Envie d'un jardin bohème ? Pourquoi ne pas placer des caisses en bois, des paniers en fibres végétales et tapis de sol ethnique ? Vous cherchez à vous créer un cocon de douceur ? Optez pour des teintes claires, des matières chaudes comme de la fausse fourrure, ajoutez des plaids et des coussins. Ainsi, vous pourrez vous réfugier dans ce lieu propice à la détente.