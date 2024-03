Un jean ne se lave pas : vrai ou faux ?

Le jean est un vêtement intemporel que l'on a tous et toutes dans nos garde-robes. On ne sait jamais vraiment comment entretenir cette pièce que l'on aimerait garder le plus longtemps possible. "À quelle fréquence laver son jean" est une des questions que l'on se pose tous.

"Il se lave une fois par mois", "il se lave trois mois après avoir l'acheté", "il ne se lave jamais"... En matière de jeans, on entend un peu tout et n'importe quoi. Un lavage trop fréquent peut impacter la forme et la tenue du jean. La toile s'abîme, les fibres se fragilisent, la couleur dégorge… En plus, ce n'est ni économique, ni écologique. Mais il est aussi juste de dire qu'il n'est pas indispensable de ne laver son jean après l'avoir porté une fois… Sauf s'il est tâché. On tente de démêler pour vous le vrai du faux sur le nettoyage des jeans.

La fréquence idéale pour laver un jean est...

D'après les fabricants de jeans, il est préférable d'attendre de l'avoir porté plusieurs fois avant de mettre votre jean à la machine à laver. Ils recommandent de le nettoyer une fois tous les quatre à six jours après l’avoir porté, ou bien tous les dix usages afin que le jean garde sa forme et qu'il reste ajusté. La marque Levi's, par exemple, conseille d'utiliser "un chiffon humide ou une vieille brosse à dents avec du savon doux pour éliminer les petites taches entre les lavages, au lieu d'effectuer un cycle complet".

Entre deux usages, on n'hésite pas à faire reposer le jean, en le mettant sur un cintre pour l'aérer (de préférence à l’air libre et au soleil) et pour le débarrasser des odeurs corporelles. Une autre astuce pour garder le vêtement frais plus longtemps consiste à le placer dans un sac en plastique puis dans le congélateur. Ce faisant, on élimine les bactéries, mais aussi les odeurs.

Ces précautions à prendre quand on lave son jean

Il est important de porter attention à la température de l'eau. Un jean se lave à l'eau froide ou à l'eau tiède. En effet, une eau trop chaude peut endommager le jean et le faire rétrécir. Enfin, on n'oublie pas de mettre son jean à l'envers dans le lave-linge.

L'idéal est le lavage à la main pour bien prendre soin de son jean. On le plonge à plat dans une bassine d'eau tiède avec une dose de lessive (de préférence pour les vêtements noirs) et on le laisse tremper pendant 45 minutes avec de rincer à l'eau claire.

Enfin, on évite absolument de mettre son jean dans le sèche-linge, même si c'est pratique. Pourquoi ? Parce que la chaleur va user la toile du jean et vous risquez, par ailleurs, de retrouver du duvet dans le filtre du sèche-linge, ce qui risque, à terme, de l'abîmer aussi. On préfère donc un séchage à l'air libre, sur un étendoir ou une corde à linge. Pour éviter la formation de plis, vous pouvez le sécher en position debout en plaçant les pinces à linge au niveau de la taille.