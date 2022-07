Un "kit petite influenceuse" est-il vendu en France ?

Aujourd’hui, la réalité semble rattraper la fiction puisque des internautes dénoncent la vente en ligne d’un "kit petite influenceuse", accessible dès 3 ans. "Vu dans le magazine du jour d’une chaine de magasins et probablement bientôt dans les stories de nos influenceurs parents… Dommage pour les petits garçons, ce type de kit n’est manifestement destiné qu’aux petites filles", écrit un compte ayant une veille importante sur la téléréalité. En appui de ses propos, il partage la capture d’écran d’une page de catalogue proposant une mallette rose en plastique avec une série de jouets à l’intérieur, du faux téléphone portable aux lunettes.

"Pour apprendre quoi ? À faire des tiktoks à 4 ans ?", s’interroge un autre compte, partageant la même illustration. Cette image provient du catalogue papier de La Foir’fouille, une chaine de magasins d’équipements pour la maison. Sur son site, l’enseigne proposerait également ce kit 3 euros plus cher, à 14,99 euros, avec pour légende explicative : "Pour jouer à la petite influenceuse, ce set comporte tout ce qu’il faut : un téléphone, un appareil photo, une paire de lunettes, deux bracelets, une paire de boucles d’oreilles, des bigoudis et des clés de voiture". Si ce tweet atteste de la vente en ligne de ce produit, nous ne l’avons pas constaté par nous-même sur le site de la marque. Le lien vers ce produit nous redirige vers une Erreur 404, qui signifie que la page n'est plus disponible.