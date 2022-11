Un morse a été observé à Dieppe, un périmètre de sécurité mis en place

Cependant, le périmètre de sécurité mis en place vendredi soir n'a pas encore été levé. "Le morse est un mammifère marin qui a pour habitude de sortir de l'eau pour se reposer avant de repartir à la faveur des marées", précise la préfecture de Seine-Maritime, qui avertit dans un communiqué : "D'un naturel craintif et disposant d'une faible vision en dehors de l'eau, cet animal peut se montrer agressif et constituer un danger pour son entourage et lui-même".

Par conséquent, les autorités "maintiennent leur mobilisation et renouvellent l’appel à la vigilance dans les situations où la présence de ce type d’animal est observée". Ce samedi matin, l'association de défense des océans Sea Shepherd a invité les curieux à "ne pas l’approcher et le laisser tranquille". "Il ne semble pas en mauvaise santé et doit pouvoir se reposer sans être importuné", a précisé l'ONG.