Un mystérieux sarcophage en plomb découvert sous Notre-Dame de Paris

A noter que cette fouille débutée le 2 février dernier - et entreprise par l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) en amont du montage de l'échafaudage - est indispensable aux travaux de reconstruction de la flèche. L'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame a rendu possible leur poursuite jusqu'au 25 mars, selon le ministère qui n'a toutefois pas pu fournir davantage de précisions quant à leur devenir.