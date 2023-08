Pôle emploi : les données de millions de personnes potentiellement dérobées après un acte de cybermalveillance

Attention à la propagation de données personnelles. Ce mercredi 23 août, Pôle emploi annonce dans un communiqué que l'un de ses prestataires a été victime d'un acte de cybermalveillance en fin de semaine dernière. Conséquences ? Les noms, prénoms et numéros de sécurité sociale de millions d'inscrits pourraient avoir été dérobés, indique l'organisme. Sont concernés : les demandeurs d'emploi inscrits en février 2022 et d'anciens usagers.

Pôle emploi précise dans son communiqué qu'il a signalé l'incident à la Cnil et a porté plainte suite à ce vol de données, et que "des investigations sont en cours chez le prestataire pour connaître l’origine de cet évènement", précisant que "la sécurité des systèmes d’information de Pôle emploi n’est pas en cause". Selon nos confrères du Parisien, six millions de personnes seraient touchées.