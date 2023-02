Un prêtre agressé en plein office ? Attention, cette vidéo virale n'a pas été tournée en France

L'utilisateur qui partage la vidéo n'est pas un inconnu : il s'agit d'un certain David Vance, un homme que la presse anglo-saxonne décrit comme un "blogueur d'extrême-droite", régulièrement "accusé de propos racistes". Des mises en cause qui lui ont d'ailleurs par le passé valu une suspension du réseau social, où il a depuis fait son retour.

La séquence, contrairement à ce qu'il suggère, n'a aucun lien avec la France. Des internautes suspicieux ont fouillé en ligne pour retrouver des mentions d'une telle scène. Ils ont ainsi constaté que l'agression avait eu lieu au Guyana, un pays d'Amérique du Sud situé entre le Vénézuéla et le Surinam, qu'il ne faut pas comprendre avec la Guyane française située plus à l'est.