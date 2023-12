Un réflecteur de chaleur peut-il aider à réduire ma facture d'électricité ?

Le réflecteur de chaleur est un dispositif qui permet de restituer la chaleur dans une pièce chauffée. Abordable et astucieux, il se présente sous forme de panneau ou de film réfléchissant. Cette solution est idéale pour les logements mal isolés.

Les températures baissent, l'hiver s'installe et la facture d'électricité s'envole. On cherche tous des solutions pour faire des petites économies d'énergie. Une des solutions simples à mettre en place, c'est le réflecteur de chaleur. On vous dit tout sur ce panneau qui permet de réduire les déperditions de chaleur.

Qu'est-ce qu'un réflecteur de chaleur ?

Conçu pour les radiateurs à vapeur ou à eau chaude, il s'agit d'un panneau métallique ou d'un film réfléchissant que l'on installe derrière un radiateur. Le réflecteur de chaleur va renvoyer la chaleur émise par l'appareil dans la pièce chauffée. Il empêche la chaleur de se diriger vers l'intérieur du mur. Le réflecteur est, d'ailleurs, particulièrement recommandé dans les logements anciens, les appartements mal isolés ou les passoires thermiques.

Est-ce que c'est efficace ?

Les panneaux ou les films réfléchissants maintiennent la température dans la pièce chauffée, ce qui permet de faire des économies sur la facture d'énergie. Esthétique, abordable et discret, le réflecteur peut réfléchir jusqu'à 90 % de la chaleur produite par les radiateurs. Ce faisant, il nous permet d'éviter jusqu'à 10 % de déperditions de chaleur. Il faut savoir que les réflecteurs de chaleur comportent quelques inconvénients. Si l'isolation de la maison est vraiment très mauvaise, l'astuce ne s'avère guère efficace. Par ailleurs, ils ne sont conçus que pour les radiateurs à eau ou à vapeur et ne sont pas conseillés pour les radiateurs électriques. S'ils sont peu onéreux (entre 15 et 20 euros), le budget peut vite s'envoler si votre logement dispose de plusieurs radiateurs et qu'il faut prévoir un panneau pour chacun d'entre eux.

Comment positionner un réflecteur de chaleur ?

L'installation n'est pas très difficile en elle-même, mais elle demande de la précision. On coupe l'alimentation d'eau, on purge le radiateur et on le démonte du mur. Il convient de commencer par mesurer la taille de votre radiateur. Une fois que c'est fait, découpez le film réfléchissant ou le panneau métallique. Il faudra veiller à retirer dix centimètres en largeur et en hauteur afin que le réflecteur soit parfaitement dissimulé par le radiateur. On le fixe ensuite sur le mur (préalablement nettoyé et dépoussiéré), derrière l'appareil avec un adhésif. Certains panneaux peuvent se fixer directement au dos du radiateur grâce à des aimants. Vous pouvez ensuite replacer l'appareil au mur. Il est tout de suite opérationnel !