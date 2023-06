Un rêve de supporter exaucé, des avancées médicales... Cinq infos positives pour bien débuter la semaine

☑️ Joachim, enfant malvoyant, réalise son rêve de supporter

Depuis sa naissance, il vit le football sans le voir et vibre à chaque match de son équipe de cœur, Metz. Mais depuis cette année, quand il s'installe en tribune, Joachim, enfant malvoyant de 8 ans, peut enfin suivre les rencontres au plus près, comme lors de ce Metz-Bastia remporté par les Grenats vendredi soir. Doté d'un casque, il bénéficie de l'audiodescription. Pendant 90 minutes, des voix remplacent ses yeux. "Il y a beaucoup de détails et ça m'apporte beaucoup de choses, je vis le match en direct", se réjouit le garçon. Son père y voit un progrès pour tous les déficients visuels, qui pourront désormais se rendre dans les stades pour supporter leur équipe. ▶️ L'histoire est à retrouver ici.