Un sanglier qui se la coule douce sur une plage bretonne ? Plusieurs médias se font piéger

Postée à l'origine sur un groupe Facebook, la séquence a attiré l'attention des médias locaux, qui ont cherché à en savoir plus et à joindre le soi-disant auteur de la vidéo. S'est ensuivi une série d'articles, rapidement corrigés lorsque la tromperie a été découverte. "Il s’agissait d’une mauvaise blague réalisée par un Youtubeur en quête de notoriété", glisse Ouest-France, reconnaissant avoir été berné.

Dans la version initiale de l'article, l'homme qui se disait à l'origine de cette curieuse découverte livrait un témoignage détaillé. "C’était très curieux comme scène, car notre chien tout comme ce sanglier n’avaient pas un comportement normal : le premier, un peu apeuré probablement, n’aboyait pas face au second, qui restait imperturbable", déclarait l'intéressé, très sérieux. Un récit inventé de toutes pièces, comme il a fini par l'avouer. "Vous avez fait votre travail en prenant le soin de m’interroger", confie-t-il à la rédaction du quotidien breton. "J’ai menti et je m’en excuse. Il n’y avait rien de méchant à ça. J’avais besoin d’un coup de com’. J’ai été dépassé par ma blague, je ne pensais pas que ça irait si loin et c’est d’autant plus regrettable."