Un séisme de magnitude 4 a touché le Doubs, près de la frontière suisse

Le 22 mars, un séisme de magnitude 4,2 s'était déjà produit dans le même secteur, à 30 km de la ville de Belfort, et avait été ressenti dans le nord-ouest de la Suisse. À Blamont, dans le Doubs, il s'agit du "troisième en quelques mois dans la région", a rappelé à France Bleu le maire Serge Delfils. "Ils sont de plus en plus fréquents mais aussi de plus en plus brefs depuis un an", a constaté l'édile.