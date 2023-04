VIDÉO - Un vélo volé chaque minute en France : enquête sur un fléau

Si la jeune femme est soulagée d'avoir retrouvé son bien, fait rare, elle ne comprend pas pourquoi la responsabilité des sites de revente n'est pas engagée. "Je suis en colère contre les plateformes comme ça où on peut mettre plein d'annonces, de chose qu'on peut voler. Ce n'est même pas sécurisé, ça ne rime à rien", fustige-t-elle. En France, des centaines de milliers de vélos d'occasion inondent les plateformes de revente. Il est quasiment impossible de déterminer leur provenance.

Pour en avoir le cœur net, le 20H de TF1 a consulté ces sites et une annonce sort de l'ordinaire : un vélo électrique, vendu pour 270 euros, mais qui appartient... à la région Île-de-France et donc interdit à la vente. Devant notre journaliste, le vendeur assure qu'il s'agit de son vélo et qu'il a "perdu la facture". Or, comme le vol, le recel est passible de poursuites - jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 375.000 euros d'amende - si l'on achète un vélo que l'on sait volé.