Un pont de l'Ascension en rouge et noir : les conditions de circulation sur les routes

Les principales difficultés sont attendues sur les autoroutes :

-A1, entre Senlis et Paris, de 15h à 19h

-A6, entre Mâcon et Beaune, de 12h à 20h et entre Beaune et Auxerre de 15h à 19h

-A7, entre Orange et Lyon, de 8h à 20h et entre Marseille et Orange de 10h à 20h

-A8, entre Fréjus et Aix-en-Provence, de 10h à 20h

-A9, entre Narbonne et Orange, de 11h à 19h et entre Perpignan et Narbonne, de 10h à 18h

-A61, entre Narbonne et Carcassonne, de 11h à 20h

-A75, entre Lodève et Millau, de 10h à 18h

-A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 9h à 16h et entre Poitiers et Paris de 11h à 21h

-A11, entre Nantes et Paris, de 10h à 19h

-A13, entre Caen et Rouen, de 9h à 15h et entre Rouen et Paris, de 10h à 19h

-A20, entre Brive-la-Gaillarde et Vierzon, de 11h à 17h

-A71, entre Bourges et Orléans, de 12h à 18h

-A81, entre Laval et Le Mans, de 11h à 19h

-A83, entre Nantes et Niort, de 15h à 17h

-N12, entre Saint-Brieuc et Rennes, de 11h à 20h

-N157, entre Rennes et Laval, de 9h à 19h

-N205, retour par le tunnel du Mont Blanc : trafic soutenu de 12h à 15h et de 22h à 24h (attente supérieure à 30 min), fort trafic de 15h à 17h et 21h à 22h (attente supérieure à 1h), trafic critique de 17h à 21h (attente supérieure à 2h).