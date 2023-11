Une aide d'urgence d'au moins 600 euros versée aux victimes de violences conjugales dès le 1ᵉʳ décembre

Une aide financière d'urgence versée aux victimes de violence conjugale pour leur permettre de quitter leur domicile sera mise en place dès le 1ᵉʳ décembre. Elle sera "d'un minimum de 600 euros", a indiqué la ministre des Solidarités Aurore Bergé ce lundi. Les victimes devront contacter leur CAF pour obtenir cette aide.

Une nouvelle allocation pour les victimes de violences conjugales. La ministre des Solidarités, Aurore Bergé, a annoncé ce lundi matin la mise en place d'une nouvelle aide d'urgence, dès le 1ᵉʳ décembre, pour permettre à ces dernières de quitter leur domicile. Elle sera d'un minimum de 600 euros. Pour l'obtenir, il faudra contacter sa Caisse d'allocation familiale (CAF). "Elle appelle sa CAF, elle se rend dans sa CAF, elle va sur le site internet de la CAF, et elle aura accès dans les trois à cinq jours maximum à une aide d’urgence", a détaillé la ministre.

Une demande à faire via les CAF

Aurore Bergé l'assure : ce dispositif ne sera pas "qu'une aide financière". Selon la ministre, les victimes pourront "être accompagnées" et "soutenues" après la réception de cette somme d'argent, pour "garantir que le départ soit un départ réel". L'aide pourra être plus importante si la femme concernée a un ou plusieurs enfants à charge et devra être reçue "trois à cinq jours" après la demande. Interrogée sur les difficultés éventuelles à joindre la CAF, l'ex-députée a souligné qu'"il y a quand même des agents et qui sont heureusement compétents et efficaces" dans ces administrations.

"Il y a différents moyens de joindre la CAF : il y a les appeler, il y a aller sur place, il y a aller sur internet", a rappelé la ministre. D'après elle, le gouvernement "augmente de personnes dans les CAF" afin d'y garantir "un accueil beaucoup plus humain" dans ces structures, parfois décriées pour leur manque de réactivité face aux demandes des citoyens. Le Parlement avait adopté en février un texte instaurant cette aide financière d'urgence. Cette mesure devait entrer en vigueur "au plus tard neuf mois après sa promulgation".

244.300 victimes de violences conjugales, en grande majorité des femmes, ont été recensées par les forces de l'ordre en France en 2022. Ce chiffre a marqué une hausse de 15% par rapport à 2021, interprétée par les associations comme le signe d'une meilleure prise en compte de leur parole.