Une amende calculée en fonction des revenus : les Finlandais le font, est-ce possible chez nous ?

Pourrait-on importer le principe de ces amendes/contraventions proportionnelles aux revenus ? Pour le savoir, TF1info a contacté le docteur en Droit Vincent Couronne, par ailleurs co-fondateur et directeur de la publication des Surligneurs. S'il comprend que l'exemple finlandais étonne, il note qu'en France, il serait "tout à fait possible d'adapter une amende aux revenus". D'ailleurs, cela se trouve "déjà prévu dans la loi, pour les amendes aux entreprises". Dans "de nombreux cas (violation des règles de concurrence ou du RGPD par exemple)", on constate que "l'amende correspond à un pourcentage du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise".

Pour les personnes physiques, le spécialiste ajoute que "le juge prend déjà en compte les revenus des personnes quand il prononce l'amende, pour s'assurer que l'amende est dissuasive". La justice française n'a donc pas attendu que ses voisins européens appliquent ces décisions proportionnelles pour les intégrer à son fonctionnement. En revanche, il n'est pour l'heure pas d'actualité que ce principe s'applique pour des amendes telles que celles infligées aux conducteurs en infraction. Notons que ces dernières années, l'instauration d'une sanction graduée pour non-déclaration d'une assurance à l'étranger avait été retoquée par le Conseil constitutionnel. Au motif que la peine infligée pourrait se révéler disproportionnée au regard des méfaits effectivement commis.