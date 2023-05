Une appli vous propose de repérer les drapeaux bretons partout dans le monde

On savait les Bretons attachés à leur région... et ce n'est pas qu'un cliché. Selon le baromètre des territoires 2021, ils remportent même la palme de la fierté puisque près d'un habitant sur trois se considère breton avant d'être français. Et parmi les symboles fédérateurs et populaires, il y a, bien sûr, leur drapeau, né il y a cent ans de l'imagination d'un nationaliste de la région, Morvan Marchal. Ce dernier décide alors de calquer le gwenn ha du ("blanc et noir" en breton) sur le drapeau américain, symbole de liberté ; les rayures symbolisant les neuf évêchés tandis que onze hermines s'affichent dans l'angle supérieur gauche.