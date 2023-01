Une dictée par jour pour les CM1 et les CM2 : est-ce efficace ?

Le format classique de la longue dictée souvent issue d'un texte littéraire, comme on la pratiquait au temps du certificat d'étude, n'a plus le monopole aujourd'hui. Les enseignants recourent de plus en plus à des dictées courtes, focalisées sur des erreurs récurrentes et qui mobilisent pleinement les élèves, encouragés à échanger entre eux et avec le professeur. "Verbaliser la règle en groupe permet de mieux l'intégrer individuellement", appuie Nathalie Catellani. Dans le cas de la "dictée négociée", par exemple, les enfants mettent en commun leur premier jet individuel et travaillent ensemble sur une version de groupe.

Ce sont ces méthodes participatives qui rencontreraient d'ailleurs un large succès. Aucune analyse n'a encore été menée pour se pencher sur l'efficacité de la dictée longue. En revanche, une étude québecoise de 2015 a relevé de très bons résultats pour une seule "phrase dictée du jour" et la "dictée zéro faute" (les élèves posent eux-mêmes des questions pour trouver la bonne orthographe). "Tous les dispositifs qui commencent à faire leurs preuves sont ceux qui donnent la parole aux élèves", appuie Catherine Brissaud, professeure en Sciences du langage à l'université Grenoble Alpes. Cette linguiste didacticienne a elle-même a participé en 2021 à une étude sur 131 classes de CP, qui relève elle aussi l'efficacité de ces méthodes, "en particulier pour les élèves dont le niveau est le plus faible".