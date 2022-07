Une "école d'influenceurs" a-t-elle vraiment ouvert en France ?

"Devenir influenceur, ce n’est plus un rêve inatteignable." C’est dans une vidéo de moins d’une minute, où se succèdent des images de virées en mer et de luxe tapageur, que cette école a attiré le regard sur ses services. En 24 heures, la vidéo partagée sur Twitter a été vue plus de 2,8 millions de fois. Ambaza, ou la "première école pour influenceurs", propose à des jeunes de "changer leur vie" en les formant à ce nouveau métier, né tout droit des réseaux sociaux. "L’objectif pour chaque élève est d’obtenir 20.000 followers Instagram et de générer plus de 5000 euros par mois. La formation coûte 1200 euros mais elle sera totalement financée pour les 15 premiers candidats", assure la voix off.