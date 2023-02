Une entreprise qui réalise d'importants profits peut-elle supprimer des postes, comme le fait la BNP ?

La banque s'est montrée très claire : si elle entend bien couper dans ses effectifs, elle assure que les suppressions de postes se feront sans départ contraint. Une précision d'importance puisque l'entreprise exclut, de fait, toute forme de licenciement. Avocate au barreau de Paris, Marine Chamboulive est spécialisée dans le droit social, le droit de la sécurité sociale et en RSE. Elle souligne à TF1info que dans ce cadre, l'on se dirige assez naturellement vers un plan de départ volontaire. On en recense essentiellement deux : "ceux dits autonomes", tout d'abord, qui ne sont le plus souvent pas motivés par des motifs strictement économiques et "pas forcément suivis pas des licenciements ou des plans de départ contraints". Les autres sont qualifiés d'hybrides, "et suivis le plus souvent de plans de départ contraints", notamment lorsque le nombre de salariés volontaires pour un départ de l'entreprise n'est pas suffisant.

Pour une société privée, mettre sur pied un plan de départ volontaire présente des avantages. "Il n'est pas régi par le droit du Travail et se révèle plus souple, plus rapide qu'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ou des licenciements pour motifs économiques". Moins coûteux, moins long, il permet aussi d'éviter des "contraintes juridiques supplémentaires", ainsi que le respect de "critères d’ordre pour les départs". La mise en place d'un tel plan, quand il rentre dans la catégorie de ceux "autonomes", ne requiert par d'invoquer des arguments économiques pour se voir diligenté. Il se traduit par une négociation entre l'entreprise et le salarié, aboutissant à la signature "d'une convention amiable de rupture", note Marine Chamboulive. "L'employeur peut tout à fait mettre en avant des questions de compétitivité, ou encore de réorganisation stratégique."