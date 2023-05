"Une évolution inquiétante" : les moins de 14 ans sollicitent de plus en plus SOS Amitié

Toujours selon le baromètre, dans un cas sur cinq, les appelants abordent des "idées suicidaires qui ne sont pas forcément accompagnées de conduites suicidaires comme la scarification ou l’anorexie".

"Je dirais que les appels sont plus courts, plus denses. On va vite aborder les sujets de mal-être. Donc il y aura peut-être moins le côté parler de la pluie et du beau temps. On rentre directement dans le vif ! Ça demande vraiment d’être très, très concentrés. (...) Ils vont parler de situations qui sont proches de leur quotidien. Donc c’est vrai que l’on a beaucoup de situations parents-enfants, de situations à l’école", a détaillé une bénévole sollicitée par franceinfo.