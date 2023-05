"Une fois que vous aurez 400 habitants, ce sera fini" : le gouvernement inquiet pour l'avenir de Saint-Pierre-et-Miquelon

Autre crainte de Jean-François Carenco : le réchauffement climatique. Si une augmentation de 4 degrés de la température moyenne est attendue les prochaines années en France métropolitaine, la situation serait plus grave dans l'archipel. "Saint-Pierre et Miquelon ira au-delà de +4°C et d'autres territoires avec l'inertie de l'océan seront plus proche du +3°C, qui est la moyenne mondiale", avait estimé début mai Ronan Dantec, sénateur écologiste et vice-président de la commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique (CNTE, qui regroupe représentants de collectivités territoriales, ONG, syndicats, patronat et des parlementaires).