Une influenceuse condamnée pour avoir prostitué une fugueuse de 13 ans

Devant les enquêteurs de la sous-direction de la police judiciaire du 93, elle revient sur son histoire. D'après son récit, c'est l'influenceuse "lifestyle", rencontrée quinze jours plus tôt, qui l'a poussée à se prostituer. "Elle m'a dit que j'allais bosser avec elle et qu'on allait gagner un max d'argent", reconnait-elle devant les enquêteurs, selon le Parisien. "Elle m'a vendu du rêve quoi." Elle précise avoir reçu "sept ou huit clients par jour", pendant que l'influenceuse parisienne, scolarisée en CAP sécurité, "restait dans le salon" et "encaissait" l'argent. "Elle demandait 50 euros pour quinze minutes et 100 euros pour trente minutes." Mais alors que les deux jeunes femmes s'étaient mises d'accord pour diviser la somme en deux, la plus jeune assure n'avoir "jamais touché le moindre centime".