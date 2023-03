"Une instrumentalisation politique" : l'association créée par Gisèle Halimi ne participera pas à l'hommage national le 8 mars

C'est à travers une lettre adressée au président de la République que l'association "Choisir" explique sa décision. L'annonce d'un tel hommage est jugé surprenante puisque réalisée "en dernière minute", moins d'une semaine avant sa tenue, le 8 mars. "La veille, votre contre-réforme des retraites, qui pénalise particulièrement les femmes, se sera heurtée à un mouvement de protestation massif dans tout le pays sous la forme d’une journée de grève reconductible", note Violaine Lucas. "Rendre hommage à l'occasion de la journée internationale des luttes pour les droits des femmes à l'une des plus grandes combattantes françaises pour la dignité des femmes et des peuples, serait une idée de bon sens si elle n'arrivait de façon aussi inattendue, après deux ans et demi d'atermoiements, et au moment d’un grand mouvement social auquel elle aurait, sans aucun doute possible, pris une part active", poursuit la lettre.

Rappelant que "Gisèle Halimi nous a quittés le 28 juillet 2020", la dirigeante de l'association fustige ensuite la politique du gouvernement et cible le manque d'avancées en matière de droits des femmes. "Depuis près de trois ans, vous n'avez cessé de vous défausser derrière une série d'excuses destinées à ne pas rendre hommage à l'avocate aux combats radicaux : lutte féministe, sociale, anticapitaliste, anticolonialiste, antiraciste, anti-impérialiste, cause palestinienne. Si l'on y ajoute sa condamnation de toutes les formes de violences policières, comme celle qui a marqué la répression du mouvement des gilets jaunes, Gisèle Halimi n'est pas exactement une féministe consensuelle. Nous avions pris notre parti de vos états d'âme."