Une loi européenne va-t-elle obliger les réseaux sociaux à supprimer "les contenus qui appellent à la révolte" ?

Thierry Breton a évoqué des "contenus qui appellent à la révolte". Or, cette catégorie n’est pas explicitement prévue par le règlement, qui évoque quatre catégories de "risques systémiques" que les plateformes doivent anticiper. À savoir la diffusion de "contenus illicites par l’intermédiaire de leurs services" (pédopornographie, vente de produits illégaux), de contenus ayant un "effet négatif réel ou prévisible pour l’exercice des droits fondamentaux", sur "le discours civique, les processus électoraux et la sécurité publique" et "lié aux violences sexistes et à la protection de la santé".

Des définitions très larges qui intégreraient donc, au troisième point, les publications appelant à "la révolte". Difficile de savoir quels posts seraient précisément visés : cela vaudra-t-il par exemple pour les simples appels à manifester ? Interrogée sur ce point, la Commission européenne n'est pas revenue vers nous pour le moment.