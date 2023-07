Une noyade accidentelle dans votre piscine ne fait pas de vous le responsable

Environ 1,5 million de piscines enterrées en France. Les derniers chiffres de la Fédération des professionnels de la piscine (FPP), publiés en avril 2022, font du pays un leader européen du plongeoir privé. Attention, prévient la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur son site, les propriétaires de tels bassins doivent les protéger : "Selon le Code de la construction et de l'habitation, toute piscine enterrée non close privative à usage individuel doit être pourvue d'au moins un des quatre dispositifs de sécurité normalisés visant à prévenir le risque de noyade : abri, alarme, barrière ou couverture." Le gouvernement ajoute que cette installation "ne dispense en aucun cas d’une surveillance humaine." Les propriétaires qui ne satisfont pas à cette obligation encourent des sanctions pénales avec une amende pouvant atteindre 45 000 €. Mais, dans un récent arrêt, la Cour de cassation affirme que le propriétaire n’a pas à faire surveiller son étendue d’eau s’il n’y a pas de risque imminent.

L’histoire jugée concerne un enfant de deux ans et demi qui échappe à la surveillance de ses parents. À trois maisons de son domicile, il se retrouve sur un terrain non clos. Il tombe dans une piscine non recouverte d’une protection rigide et meurt noyé. Ses parents portent plainte contre les propriétaires de la piscine et leur réclament une indemnisation pour faute d’imprudence. Le père et la mère de l’enfant considèrent que les propriétaires ont commis une faute en disposant sur cette piscine une simple bâche qui n’offrait pas toutes les garanties de sécurité contre le risque de noyade.