Ce dimanche matin, une grande partie de la métropole de Bordeaux était privée de courant. Près de 120.000 foyers ont été touchés. Cette gigantesque panne d’électricité entraîne des perturbations importantes dans les transports.

C'est une coupure de courant à grande échelle qui a démarré ce dimanche matin aux environs de 8h30. Depuis, une grande partie de la ville de Bordeaux et ses alentours est privée d'électricité. "Incident en cours sur le réseau RTE dans la zone de Bordeaux et sa région. Toutes nos équipes sont mobilisées et actuellement en cours d’intervention", a indiqué le compte RTE en Sud-Ouest sur le réseau social X. Près de 120.000 foyers ont été touchés, selon RTE.

Peu après 10 heures, le gestionnaire national du réseau de transport d'électricité indiquait que l'incident était en cours de résolution. "L’alimentation électrique de la zone Est de Bordeaux et sa région est progressivement rétablie", a-t-il indiqué dans un message. On ignore toutefois ce qui est à l'origine de la panne, indiquent nos confrères du journal régional Sud-Ouest.

Plusieurs quartiers de Bordeaux et communes de l'est de l'agglomération étaient concernés, dont Bègles, Cenon, Saint-Eulalie et Latresne.

L'incident a entraîné des perturbations importantes dans les transports, tram et bus. La gare de Bordeaux a été affectée, bloquant la circulation des trains sur plusieurs axes au départ et à l'arrivée. "Des perturbations sont à prévoir sur le réseau suite à une coupure EDF sur les secteurs suivants : Rive Droite, Villenave d'Ornon et Bègles", indiquait ce dimanche matin sur X le réseau de transport en commun desservant la métropole de Bordeaux. Le trafic a repris depuis sur la majeure partie du réseau.

Ce dimanche matin, la plupart des trains au départ de la gare de Bordeaux-Saint-Jean affichaient une heure de retard au minimum.