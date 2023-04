"Une politique d'insécurité routière" : la fin du retrait de points pour les petits excès de vitesse révolte les associations

En 2020, 58% des contraventions envoyées pour des excès de vitesse contrôlés par des radars concernaient des excès inférieurs à 5 km/h. Ne faut-il pas faire preuve "d'indulgence administrative" sur le sujet, comme le revendique Gérald Darmanin ?

Le système est déjà indulgent en soi ! Quand vous perdez un point par manque de vigilance, et que vous êtes plus vigilant par la suite, ce qui est le but du permis à points, vous le récupérez. C’est un système intelligent de ce point de vue là, il ne cherche pas à pénaliser outre mesure les gens qui feraient une erreur à un moment donné.

Les personnes qui perdent leur permis représentent une minorité. Ces 7% de conducteurs qui vont en stage de récupération de points, ce sont eux qui ont un comportement à risque. On ne voit pas pourquoi on se prive d’un outil éprouvé et qui a le mérite de maintenir une forme de pression sur la vigilance de tous les conducteurs. Ce système de permis à points, il joue son rôle. L’annonce faite par Gérald Darmanin est donc une mesure opportuniste, et marque un recul par rapport à l’efficience de la sécurité routière.