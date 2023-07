Une "Pride des Campagnes" dans la Vienne pour rendre visible l’homosexualité en milieu rural

Le maire de la commune, Cyril Cibert, lui-même homosexuel, était présent et s'est dit "heureux" de voir autant de monde défiler malgré la pluie qui a retardé les festivités. "Nous avons réussi à faire venir tous les élus du département et deux ministres. Ce qui prouve l'intérêt d'une telle initiative", s'est-il réjoui. Étaient en effet présents le député Renaissance Sacha Houlié, le sénateur Bruno Belin, ou Dominique Faure, la ministre déléguée à la Ruralité, qui a déclaré : "La lutte contre les discriminations nous concerne toutes et tous et en tous lieux. En ville comme à la campagne, on doit pouvoir être soi et heureux d’être soi."