Une prof de danse "virée pour avoir utilisé les mots homme et femme" ? On vous explique la polémique à Sciences Po

Face aux questionnements de ses élèves, la professeure dit leur avoir proposé de "reprendre (leurs) positions". "Les hommes d'un côté et les femmes de l'autre." Or, elle estime que c'est l'utilisation de ces mots qui aurait provoqué la colère d'un élève et un coup de téléphone de la direction. "On m'a dit que maintenant, il fallait faire très attention aux élèves, qu'ils sont très sensibles, qu'on ne peut plus parler de certaines choses", poursuit-elle au micro de la chaine d'information en continu, laissant entendre que ces mots seraient interdits à Sciences Po. Et d'ajouter que les termes seraient même devenus "politiquement incorrects". Un témoignage qui prend une tournure très politique lorsqu'elle se place en défenseuse de ces "milliers d'hommes et de femmes à qui on impose une dictature morale", elle qui craint que ce "wokisme" soit en train de "bousiller la femme".