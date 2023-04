"Une très belle saison" : malgré la météo et l'inflation, les stations de ski ont le sourire

L'inflation galopante et le manque de neige en début de saison n'y ont rien fait. "Après tous les bouleversements depuis 2020 et la pandémie de Covid-19, cette année marque un retour à la normale de la fréquentation et du comportement des clients dans notre station." Christophe Lavaut, le directeur de Val d'Isère Tourisme, est ravi : les premiers résultats de la saison 2022-2023 de la station savoyarde sont très encourageants. Une augmentation de 0,5 % du taux d’occupation des lits marchands sur l’ensemble de l’exercice est pour le moment constatée. "Le domaine skiable et les remontées mécaniques restent ouverts jusqu’au 6 mai", précise le responsable, qui tirera le bilan touristique définitif après la fermeture.